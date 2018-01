Ubriaco danneggia un'auto nel fare manovra

BIELLA - Ubriaco nel fare retromarcia danneggia un'auto in sosta e poi si mette a litigare con l'altro conducente, fino all'arrivo della Polizia. A finire nei guai, denunciato per guida in stato di ebbrezza, è stato un 36enne di Biella, trasportato poi in ospedale a causa del grave stato di agitazione. L'episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto intorno alle 21,30 in piazza Martiri della Libertà, nel centro cittadino. Dopo aver causato l'incidente, l'uomo non voleva compilare il modello Cid (meglio conosciuto come constatazione amichevole) e ha iniziato ad alzare la voce con il danneggiato. È stato allora che è soppraggiunta una Volante. Gli agenti si sono subito accorti che qualcosa, nel soggetto, non andava. Portato in Questura e sottoposto ad alcoltest, è risultato che aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente.