Pakistano a rischio espulsione

BIELLA - Un pakistano di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia per non aver ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia. Il giovane è stato sorpreso ieri, venerdì 19 gennaio, nell'area verde vicino alla Funicolare, in piazza Curiel, a Biella, insieme ad altre tre persone, dagli agenti di una Volante. Controllato è emerso che era irregolare sul territorio. Ora sono in corso le pratiche, da parte dell'Ufficio Immigrazione, per la sua espulsione.