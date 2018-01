Slavina a Bielmonte: allarme, ma alla fine nessun ferito

BIELMONTE - Allarme questa mattina per il distacco di una slavina dalle parti dell'Alpe Artignaga, nella zona di Bielmonte. Dalle prime notizie era parso che una persona fosse rimasta travolta dalla neve. Ad ingannare alcuni escursionisti che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine, la presenza di tracce fresche di ciaspole sulla neve. Sul posto sono quindi arrivare le unità cinofile, il soccorso alpino con l’ausilio di un elicottero e carabinieri. Nel corso delle ore però l'allarme è presto rientrato. Le operazioni sono comunque proseguite per diverse ore, dando sempre per fortuna esito negativo.