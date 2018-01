Massimiliano Gaggino verso una lenta ripresa

BIELLA - Stanno migliorando le condizioni di Massimiliano Gaggino, il politico biellese rimasto vittima, lo scorso 28 dicembre, di un grave infortunio domestico. Ieri, venerdì 19 gennaio, è stato trasferito nel reparto di terapia semi intensiva del Cto, dove si trova ricoverato da oltre due settimane. Ciò fa ben sperare nella sua ripresa, che sarà comunque lunga, visto che ha riportato ustioni sul 35% del corpo. E tutto, per colpa di una stufa a oliobutano utilizzato per scaldare la casa. Mentre Gaggino, conosciuto per la sua attività di parrucchiere e di artista teatrale, stava effettuando un'opera di manutenzione, era stato investito da un fiammata. A salvarlo la moglie Sandra. Poi la corsa all'ospedale di Ponderano e il trasferimento al " Grande Ustionati".