Cossato: minore travolta da un'auto sulle strisce pedonali

COSSATO - Una minore di origini cinesi si trova ricoverata in ospedale, da ieri, sabato 20 gennaio, dopo essere stata travolta da un'auto. È accaduto in via Mazzini, a Cossato. La ragazzina stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, è stata investita dall'Opel Corsa condotta da un 73enne residente in città, che si è subito fermata a soccorrerla. Trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano, è stata trattenuta in vista di ulteriori accertamenti. Non risulta comunque in prognosi riservata. È uscita invece incolume da un altro incidente, la 24enne di Mezzana Mortigliengo che, sempre ieri, ha perso il controllo della sua Lancia Y andando a sbattere contro un muro, a Pray.