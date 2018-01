Sordevolo: ladri messi in fuga dal sistema di allarme

BIELLA - Sono rimasti per una volta a bocca asciutta i ladri che ieri, sabato 20 gennaio, hanno tentato di fare irruzione in una villetta di Sordevolo, di proprietà di una donna di 46 anni. Appena mandato in frantumi in vetro di una porta finestra, infatti, è scattato il sistema di allarme, che li ha messi in fuga. Colpo riuscito, purtroppo, in un'abitazione di Vaglio. Ignoti, un volta entrati, hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti preziosi. Ad accorgersi dell'accaduto, la proprietaria, una 55enne, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Il danno, in questo caso, non è ancora stato quantificato.