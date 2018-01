Cinque giovani nei guai per possesso di droga

BIELLA - Cinque giovani sono stati segnalati in un caso, e denunciati in un altro, dalla Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti. I primi ai finire nei guai sono stati due biellesi, di 23 e 24 anni rispettivamente, sorpresi al volante di altrettante auto nei pressi di una Polisportiva della città. A richiedere l'intervento di una Volante, ieri mattina, domenica 21 gennaio, erano stati alcuni residenti della zona, stanchi di sentire il vociare e il rombare dei motori. All'arrivo degli agenti, attorno ai veicoli bottiglie di alcolici spaccate e bicchieri ovunque. I due soggetti, e un terzo che era con loro, controllati sono stati trovati in possesso di un modico quantitativo di marijuana e segnalati al preposto ufficio amministrativo. Inoltre al 24enne e al 23enne sono state ritirate le patenti, in quanto avevano un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito. E sempre la Polizia ha denunciato per possesso di droga, un minore e un 18enne. Controllati in via Ivrea, addosso avevano circa 5 grammi di hashish.