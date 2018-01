BIELLA - Un 32enne di Orbassano è stato denunciato, dai carabinieri, per truffa. L'uomo aveva messo in vendita on line una Consolle PS4 e una donna di Gaglianico, di tre anni più giovane, si era messa in contatto con lui per l'acquisto. Formalizzato l'affare, gli aveva inviato 150 euro, senza ricevere nulla in cambio. Inoltre, il venditore si era reso irreperibile.