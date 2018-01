Il vento fa cadere un albero a due passi da Oropa

BIELLA - Momenti di apprensione ieri, domenica 21 gennaio, per un albero finito lungo la sede stradale ad appena un chilometro dal Santuario di Oropa. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che si sono trovati improvvisamente davanti il tronco. Sul posto sono giunti i carabinieri mentre, alcuni residenti della zona, hanno poi provveduto a rimuovere l'albero. E squadre dei vigili del fuoco, così come il personale della Provincia, sono state impegnate anche altrove per analoghi episodi. Così come a Magnano dove, sempre un tronco, abbattuto dal vento, era finito lungo la via che collega Zubiena a Ivrea, nel bel mezzo di una curva.