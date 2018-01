Carnevale in città, si comincia sabato con la consegna delle chiavi

BIELLA - Anche quest’anno il carnevale, nella scia della tradizione, inizierà con la consueta cerimonia della consegna delle chiavi che avverrà sabato 27 gennaio a Palazzo Oropa dopo la sfilata delle maschere per la città. A partire da questa data ci saranno molti eventi distribuiti nei vari quartieri: sfilate, pomeriggi e serate danzanti, fagiolate, balli, spettacoli teatrali, feste per bimbi in maschera. Quest’anno, inoltre, il Gipin e la Catlina invitano la cittadinanza alla cena e alla serata danzante Tutti in maschera prevista alla Peschiera martedì 30 gennaio dove si potranno incontrare le maschere torinesi e valsesiane.

FEBBRAIO - Domenica 4 febbraio alle ore 10,30 si disputerà la seconda edizione della Karneval Run organizzata da Biella Sport Promotion, Biella Running e Gac Pettinengo e grazie al supporto de Il Centro commerciale I Giardini. Si tratta di una corsa podistica nel cuore di Biella con partenza e arrivo in Piazza Casalegno: oltre alla gara agonistica di 5 km, ci sarà anche una camminata ludico motoria di 3,5 km, libera a tutti, chiaramente la maschera è gradita. In particolare possono partecipare tutti gli alunni delle scuole biellesi e i docenti della scuola, che accumuleranno punti per la classifica numerosa. Le iscrizioni per studenti ed insegnanti sono gratuite, offerte dal centro commerciale i giardini. Per i non-studenti la quota di partecipazione alla camminata è di 3 euro. Quest’anno si aggiunge la competizione del Selfie con il Babi, sul tracciato della gara e al raduno di partenza ci saranno 2 Babi, i partecipanti potranno fare un Selfie con la maschera di Biella ed inviarla a questo numero 3355988009, i migliori scatti verranno premiati in occasione della «Folle Notte» al Piazzo che è prevista per sabato 10 febbraio dalle ore 19.

FOLLE NOTTE - Il programma della Folle Notte è corposo e prevede l'alternanza di dj set e live. L'apertura e' affidata ad una coppia di dj's biellesi (Maiz e Niccolo' Poratelli) che eseguiranno un programma musicale che parte dai ritmi raggaeton per giungere agli anni 80. Lo spazio live sarà eseguito da *La Nazionale del Cameroun* , una formazione eclettica alla sua prima esibizione e formata da musicisti biellesi provenienti da altre band (Alessandro Chiorino , Martino Pini, Maurino Dellacqua e Matteo Lorenzi). Il Repertorio è un "miscuglio ordinato" anni 90 che spazia dal rock al pop alla Dance. A chiudere l'evento "Forever Young" il format di Nightlife Project che ha visto proprio nel biellese la sua "Data zero" lo scorso settembre e già candidato ai Dance Music Awards di quest'anno nella categoria Miglior Evento" 2017.

PROCESSO - Il processo del Babi, previsto martedì grasso (13 febbraio) chiuderà come di consueto i festeggiamenti di carnevale e proprio oggi inizierà la prevendita dell’atteso spettacolo teatrale, come da tradizione diretto da Beppe Pellitteri e al cui termine maschere e attori, accompagnati dalla Banda del Vandorno, sfileranno verso piazza Colonnetti per il tradizionale rogo finale (prezzo biglietto: euro 10 + 2 di prevendita).

L'ASSESSORE - L’assessore comunale alla cultura Teresa Barresi spiega che: «Anche quest’anno il calendario di carnevale è ricco di eventi; alle iniziative organizzate direttamente dal Comune si vanno ad affiancare altre manifestazioni e feste organizzate nei vari quartieri. Il nostro obiettivo è quello di continuare le tradizioni del carnevale biellese per questo va il mio ringraziamento a tutti gli organizzatori, ai quartieri, alle maschere biellesi, in particolare al Gipin, alla Catlina e al Cucu che con il loro entusiasmo ci aiutano, ogni anno, a mantenere vivo il folclore di questa terra. Ringrazio inoltre il Centro Commerciale I Giardini, nella persona del direttore, Marco Verpelli, che ci aiuta nell’organizzazione di molti eventi dalla Karneval Run alla giornata della consegna delle chiavi e nella promozione di tutte le iniziative di carnevale in città. Ancora un ringraziamento per l’attore Carlo Serra che con la consueta disponibilità interpreta il Gipin in occasione della consegna delle chiavi e anche durante il processo al Babi. Buon divertimento a tutti!».