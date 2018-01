Muore per un malore mentre va a fare legna

MEZZANA M. - E' morto a causa di un malore Guglielmo Boggio, 81 anni, trovato dalle forze dell'ordine in una zona boschiva di frazione Sant'Antonio. L'uomo si era allontanato da casa per fare legna. Complesso per vigili del fuoco e carabinieri recuperare la salma vista la zona particolarmente fitta di vegetazione. Le cause della morte del pensionato dovrebbero essere naturali.