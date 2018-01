L'amministrazione incontra le famiglie del Piazzo

BIELLA - L'esperimento era riuscito a novembre in valle Oropa e prima ancora a Pavignano: incontrare le famiglie della zona per decidere insieme come rinnovare le aree giochi nei giardini pubblici dei quartieri. «Ora vogliamo sperimentare lo stesso metodo al Piazzo» spiega Valeria Varnero, assessore ai parchi e giardini. L'appuntamento è per giovedì 25 gennaio alle 18 nei locali della scuola elementare Ada Negri di piazza Cucco 6. «È come una prosecuzione del rapporto diretto con i cittadini che abbiamo messo in atto nei mesi scorsi con la «giunta nei quartieri» - aggiunge Valeria Varnero -. In questo caso lasciamo che coloro che usufruiranno dei parchi, genitori ma anche ragazzi, dicano la loro per decidere insieme come fare le migliorie».