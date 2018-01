Biella Rugby raccoglie fondi contro la mafia

BIELLA - In occasione del match tra Edilnol Biella Rugby e Lumezzane, che si giocherà sui campi di via Salvo D’Acquisto il prossimo 28 gennaio, Brc organizza una raccolta fondi a sostegno della società di rugby I Briganti – Librino. Per i pochi che ancora non sanno, il club siciliano è stato recentemente vittima di un grave atto intimidatorio di stampo mafioso che ha cancellato parte della loro struttura sportiva. Biella Rugby desidera partecipare alla ricostruzione di quanto andato distrutto raccogliendo donazioni da recapitare ai Briganti. Nell’arco del pomeriggio, sarà possibile acquistare la maglia della prima squadra a metà prezzo e usufruire della promozione «birraperibriganti» all’interno della club house che consiste nell’acquistare 10 birre da condividere con gli amici e postare sui propri social un selfie del brindisi accompagnato dall’hashtag dedicato. Tutto il ricavato verrà devoluto all’iniziativa in favore dei Briganti Librino.