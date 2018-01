Sospetto stiramento al flessore della gamba destra per Tim Bowers

BIELLA - Sospetto stiramento al flessore della gamba destra per l'americano della Pallacanestro Biella, Tim Bowers. Il giocatore ha subìto un infortunio la cui entità verrà valutata in modo più approfondito in settimana. Bowers è stato visitato ieri dallo staff sanitario rossoblù e secondo le prime impressioni parrebbe scongiurato lo strappo muscolare. L'atleta ha cominciato ieri pomeriggio la terapia, con l’obiettivo di accelerare l’assorbimento dell’ematoma. Solo domani, dopo l’ecografia, si potrà davvero capire l'entità del colpo, valutando di conseguenza i tempi di recupero. Se fosse confermata la prima diagnosi medica, lo stop potrebbe essere di 10-15 giorni, con l’atleta che salterebbe quasi certamente le partite casalinghe contro Rieti e Legnano.