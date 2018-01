BIELLA - Sabato 3 febbraio alle 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, andrà in scena «Sogn 'd na noch in mes 'd l'istà» a cura di Teatro Oz per la regia di Fabio Banfo.Teatro Oz ha sede a Sagliano Micca, presso la Residenza artistica di Frazione Falletti. L’Associazione Culturale nata nel 2003 a Torino si è trasferita nel 2013 nel biellese e si occupa prevalentemente di formazione, didattica, produzione spettacoli, prodotti multimediali. L’obiettivo principale è la diffusione della cultura teatrale. In occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla morte di William Shakespeare, all’interno del progetto Wool Experience (Rassegna Verso Shakespeare), è stata messa in scena, a giugno 2016, la commedia «Sogn 'd na noch in mes 'd l'istà (Sogno di una notte di mezza estate)». Lo spettacolo è frutto del laboratorio di recitazione dell’Associazione Teatro Oz, condotto da Fabio Banfo (che cura anche la regia dello spettacolo), con la direzione artistica di Manuela Tamietti. L'obiettivo è quello di restituire una delle commedie più belle e famose di Shakespeare in una dimensione popolare e autentica: una versione veloce, allegra, a tratti audace senza fronzoli, ma che punta tutto sulla interpretazione e sulla comicità degli attori, nonché sulla magia del testo.

LO SPETTACOLO - Nel «Sogno di una notte dimezza estate» Shakespeare metteva in sinergia tre mondi: quello dei ragazzi innamorati, quello dei sogni, immaginifico, pullulante personaggi fatati, quello degli artigiani, lavoratori, ma che si esprimono anche artisticamente. E questi tre mondi rivivono dialogando nel nostro sogno, attualizzato a Biella. Nello spettacolo gli innamorati sognano in italiano, ma gli artigiani vivono in piemontese (traduzione di da Laura Vittino).Questa apertura al dialetto ravviva la scena, ma è filologica e rispettosa: siamo sicuri che William avrebbe amato i nostri artigiani biellesi intrisi di manifattura laniera che rendono ancora più divertenti e coinvolgenti le innumerevoli parti comiche del testo.

SUL PALCO - L'azione non si svolge nell'immaginaria Atene antica, ma nella Biella odierna, dove nel contesto di un matrimonio, la piccola Giulia, cacciata a letto dai genitori novelli sposi, che non le vogliono permettere di vedere il suo fidanzatino, una volta addormentata, comincerà a sognare il bosco magico di Shakespeare, abitandolo degli stessi personaggi del matrimonio, trasformati in fate, folletti, re e regine, ed una buffa compagnia di attori scalcagnati, che si inseguono e si rincorrono, per amore, per odio, tra magie e scherzi, e momenti di esilarante comicità. Un sogno dentro il sogno, che ha lo scopo di avvicinare tutti, grandi e piccini, alla bellezza del genio di Shakespeare. Lo spettacolo, della durata di 90 minuti circa in un atto unico coinvolgente e trascinante è stato messo in scena con successo a Miagliano, Lessona, San Germano Vercellese, Santhià ed ora attende la prova del Teatro Sociale di Biella per la rassegna «Teatro che passione» sabato 3 febbraio.