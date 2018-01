BIELLA - Valle Elvo presa di mira dai ladri, ieri, lunedì 22 gennaio, che hanno fatto irruzione in due abitazioni. Dalla prima, a Pollone, di proprietà di una donna di 26 anni, sono spariti un paio di orologi, del valore di circa 350 euro. Per entrare, i soliti ignoti, hanno forzato una finestra, come a Graglia, a casa di una 59enne. Dopo aver messo tutte le stanze a soqquadro, se ne sono andati con diversi oggetti in oro, per un valore ancora da quantificare. Da segnalare ancora, il singolare colpo messo a segno, un paio di giorni fa, in un'immobile di via Roma, a Viverone, da dove sono spariti diversi abiti. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata la padrona di casa, una donna di 40 anni.