Travolto da un albero: pensionato in elicottero in ospedale

BIELLA - Franco Crosa, 77 anni, di Vaglio Pettinengo è stato travolto da un albero in una zona boschiva poco distante da Zumaglia, lungo la strada per Pettinengo. Ora si trova ricoverato nell'ospedale di Ponderano, in gravi condizioni. Il pensionato è stato portato con un elicottero del servizio del 118. L'uomo è stato colpito alle gambe, riportando la rottura dei due femori e di un piede.