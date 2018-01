Gaglianico: automobilista 80enne perde il controllo del mezzo

BIELLA - Attimi di terrore ieri, lunedì 22 gennaio, tra Gaglianico e Biella, per una Jepp Grand Cherokee il cui conducente, un uomo di 80 anni, di Pollone, ne aveva perso il controllo. L'anziano, che stava rientrando a casa, nel paese del circondario, è passato direttamente sopra alla rotatoria, abbattendo persino alcuni manufatti stradali, senza fermarsi. Inseguito da un altro conducente, che ha immediatamente dato l'allarme, ha proseguito la sua corsa fino in via Cottolengo. Qui, si è andato a sbattere contro una colonnina del gas, causadone la fuoriuscita, per poi finire contro una vettura in sosta. Uscito incolume dagli incidenti, l'anziano è apparso estremamente confuso. Sembra che i primi accertamento abbiano escluso l'assunzione di alcolici.