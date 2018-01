Immigrazione: indiano presenta un certificato falso

BIELLA - Un 31enne di origini indiane è stato denunciato, dalla Polizia, per uso di atto falso. L'uomo, nei giorni scorsi, si era presentato all'Ufficio immigrazioni della Questura per richiedere un permesso di soggiorno a lungo termine, inserendo nella documentazione il previsto Certificato di lingua italiana di livello A2 come previsto dalla legge. Un documento che, sin dalle prime battute, era apparso sospetto agli operatori. Forse intuendo di aver commesso una leggerezza, il 31enne aveva poi ritirato la domanda, chiedendo solo un rinnovo biennale e ammettendo di non aver superato il test. Un outing che gli è costato la denuncia, visto che la certificazione presentata è apparso quindi palese fosse contraffatta.