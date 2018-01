Nuoto pinnato, Pietro Micca bene a Piacenza

BIELLA - Domenica scorsa si è svolto a Piacenza nella piscina comunale Raffalda il 5° Trofeo Città di Piacenza», prova di nuoto pinnato, valida per il campionato zonale Piemonte – Lombardia – Liguria al quale ha preso parte la sezione nuoto pinnato dell'APD Pietro Micca. La squadra biellese, anche questa volta, ha trovato il modo di farsi rispettare con due bei podi in due categorie molto combattute. Il primo podio di giornata arriva con un bel terzo posto di Pirola Elena nei 50 metri nuoto pinnato con un tempo di 24»50, seguito a ruota da un prestigioso primo posto di Schiapparelli Federica nei 200 metri pinne con un tempo di 1'57» Pirola Elena, fa segnare anche due quarti posti nelle distanze dei 100 e 200 metri nuoto pinnato con un tempo di 55»10 e 2'01»40. La squadra, trainata da queste due atlete, ha continuato a collezionare risultati di pregio anche nel campo maschile con un 5°posto di Ermanni Filippo nei 50 metri pinne (25»50), un 9° ed un 10° per De Giuseppe Giulio nei 100 (53»9) e 50(24»10) metri pinne e un 9°, un 10°, un 11° posto per Francini Lorenzo nei 200 (2'04»30),100 (53»90), 50(24»30) metri pinne.

BENE - Non si può che essere soddisfatti, dichiarano gli allenatori Rigola Andrea e Matteo Orecchia, non solo per gli ottimi risultati sportivi ottenuti sino ad ora, ma soprattutto per lo spirito di felicità e divertimento che sta circondando questi atleti, pur rimarcando che si può sempre fare meglio, quindi vedremo cosa capiterà alla prossima competizione il 4 febbraio a Varedo.