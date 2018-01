Zumaglia: guarirà in tre mesi il 77enne travolto da un albero

BIELLA - Guarirà in 90 giorni Franco Crosa, il 77enne di Vaglio travolto ieri, martedì 23 gennaio, da un albero che stava tagliando nei pressi di Zumaglia. L'uomo, subito soccorso, era stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove gli erano state riscontrate le fratture di entrambi i femori e di una caviglia. Nell scorse ore è già stato operato e a breve potrebbe essere riportato nel Biellese, per la convalescenza. In merito all'incidente, i primi accertamenti hanno stabilito che l'uomo, a pochi metri dalla strada, stava cercando di abbattere una pianta di grosso fusto quando questa si è improvvisamente spaccata in due, finendogli addosso.