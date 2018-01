Dorzano: tentato furto alla casa di riposo

DORZANO - Tentato furto questa notte, mercoledì 24 gennaio, in una casa di riposo di Dorzano. Era circa l'una quando l'infermiera di turno ha sentito dei rumori e ha acceso le luci, in tempo per vedere un uomo fuggire, scavalcando la recinzione, e una voce urlare: "Scappa, scappa». La donna, di 26 anni, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri e in pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto. Sembra, dai primi accertamenti, che i ladri si siano introdotti nella struttura passando dalla porta d'ingresso e abbiano cercato di entrare negli uffici dell'amministrazione, alla ricerca di qualcosa da rubare.