Rosazza: a fuoco un divano

ROSAZZA - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, insieme ai carabinieri, ieri, martedì 23 gennaio, a Rosazza, per un incendio scoppiato in un'abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno visto uscire del fumo da una finestra. A incendiarsi era stato un divano, a causa del cortocircuito partito da una stufa elettrica evidentemente lasciata accesa dall'affittuario. Sul posto è giunto immediatamente il proprietario dell'alloggio, un 74enne di Pralungo, per constatare il danno, comunque limitato.