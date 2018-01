Infortunio sul lavoro per un operaio: mano incastrata in una carda

VIGLIANO - Grave infortunio sul lavoro, alla Filatura Astro, questa sera. Un operaio per ragioni ancora da accertare è rimasto vittima di un incidente durante una fase di lavoro dell'azienda: una mano infatti gli è rimasta incastrata in una carda. Immediati i soccorsi dei colleghi di lavoro. Successivamente, i soccorsi da parte di un'unità del servizio medicalizzato del 118. L'uomo è stato quindi portato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale biellese, dopo essere stato liberato dalla morsa del macchinario tessile non senza difficoltà.