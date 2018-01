Imprese in calo anche nel 2017

BIELLA - Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita negativo nel corso dell’anno 2017. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti pari a -154 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -104 unità. Il risultato è il saldo delle 809 nuove iscrizioni e delle 963 cessazioni per Biella e delle 862 nuove iscrizioni e delle 966 cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio (82 a Biella e 88 a Vercelli). Il bilancio tra le imprese «nate» e le imprese «cessate» si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari al -0,84% in provincia di Biella e pari al -0,63% in provincia di Vercelli, dati in controtendenza rispetto al trend registrato a livello nazionale (+0,75%) e meno «contenuti» nel calo rispetto al dato medio regionale (-0,22%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 dicembre 2017 ammonta a 18.043 unità biellesi e a 16.242 unità vercellesi. Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale delle province di Biella e di Vercelli, piemontese e italiano – Anno 2017

LE DICHIARAZIONI - «I dati a consuntivo del 2017 non giungono inattesi, nonostante l'erosione della consistenza numerica del nostro tessuto imprenditoriale sia meno incisiva rispetto agli ultimi anni. Altri indicatori economici che il sistema camerale analizza, congiuntura industriale e andamento delle esportazioni, ancora in attesa dei dati dell'ultimo trimestre 2017, riflettono un anno comunque piuttosto interlocutorio per l'economia. Accanto alle buone performance dell'export da parte delle imprese più attrezzate ad affrontare la competizione globale, si assiste all'uscita dal mercato delle aziende più deboli. Non a caso, un'analisi più dettagliata dei numeri, vede il calo del numero di imprese tra quelle individuali e le società di persone, mentre sono in crescita le società di capitale. Come sistema camerale l'impegno è costante nel cercare di dare sostegno alle politiche per la competitività, come l'innovazione e la digitalizzazione, in stretta correlazione con le attività di alternanza scuola lavoro. Occorre comprendere come l'investimento sulle nuove generazioni sia ormai imprescindibile per i nostri territori" commenta Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

NUMERI A BIELLA - Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, si nota come i comparti produttivi che mostrano gli andamenti meno incoraggianti siano quello delle costruzioni (-3,46%), dell'industria (-1,59%) e del commercio (-1,49%). In leggero calo l'agricoltura (-0,40%). In crescita il turismo, che registra l'unica variazione in positivo (+1,89%). Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Biella per settore – Anno 2017/Anno 2016 Anche il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso dell'anno un calo piuttosto marcato: complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale negativo pari a -2,0% (variazione in negativo più alta di quella registrata a livello regionale e nazionale), pesantemente influenzato dalla contrazione delle costruzioni (-4,6%). Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 31 dicembre 2017 è pari a 5.228 unità. Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per settore), piemontesi e italiane – Anno 2017/Anno 2016.