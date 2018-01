Mezzana piange la morte di Sandro Fischi

MEZZANA M. - Non vede l'amico da qualche ora, preoccupato va a cercarlo e lo trova morto. Il dramma si è consumato in via Sant'Antonio, a Mezzana Mortigliengo, dove a essere rinvenuto cadavere, nella sua abitazione, è stato Sandro Fischi, 74 anni, malato da tempo. Ieri, mercoledì 24 gennaio, il conoscente non lo aveva incrociato, come al solito, lungo le vie del paese. Preoccupato, verso sera era andato a bussare alla sua porta, senza ottenere risposta. A quel punto ha contattato il 118 e, in pochi minuti, sul posto, oltre all'ambulanza, sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Quando il battente è stato aperto, la macabra scoperta: il 74enne era deceduto da qualche ora per cause naturali.