Da una casa di Pavignano spariscono un televisore e monili in oro

BIELLA - Una scatola-salvadanio, piena di monetine, è finita nel bottino dei ladri che ieri, mercoledì 24 gennaio, hanno colpito a Pray. Per entrare nell'abitazione, hanno forzato la finestra del bagno. E sempre i soliti ignoti hanno fatto irruzione, nella stessa giornata, in una casa di Biella-Pavignano, da dove sono spariti un televisore e diversi oggetti in oro, per un valore non ancora quantificato. Non è stato sottratto nulla, invece, da un alloggio di via Santuario di Oropa, sempre a Biella, messo però completamente a soqquadro.