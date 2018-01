«Chi ci precede è in difficoltà, ma noi non ne approfittiamo»

BIELLA - "Tanti errori, un pareggio giusto».Questo il commento di mister Braghin, tecnico della Biellese, dopo l'1 a 1 di domenica in casa contro il Borgovercelli, nel campionato di Eccellenza.

Pareggio giusto...

«Abbiamo sicuramente meritato di vincere e il pareggio è il risultato più giusto. Siamo una squadra di "bravi ragazzi", con un briciolo di furbizia in più potevamo portarla a casa, ma comunque bisogna riconoscere all'avversario i meriti. Nel primo tempo c'era un rigore clamoroso per il Borgovercelli che non gli è stato dato».

Due minuti di errori e ...

«Le squadre che ci precedono dimostrano di avere delle difficoltà, ma noi non siamo in grado di approfittarne. Gli ultimi due minuti sono da dimenticare, tanti errori che di fatto hanno pregiudicato la gara. Prima il portiere chiama la palla, ma il difensore non lo ascolta poi perdiamo un contrasto a centrocampo, sono tutti errori di ingenuità che non puoi permetterti".

Due squadre diverse...

«Mi sembra di allenare due squadre diverse: una da trasferta, senza paura che gioca al calcio e l'altra quella che va in scena al Pozzo che commette errori uno dietro all'altro, confusa mai in grado di mettere sotto l'avversario, è una cosa pazzesca».