Biella 4 Racing, una cena 10 e lode

BIELLA - Si è svolta sabato 20 gennaio presso l’Agorà Palace Hotel di Biella, la prima cena sociale di gala della Scuderia Biella 4 Racing, convivio dedicato alla chiusura e alle celebrazioni della stagione 2017, con un occhio di riguardo all’entrante stagione 2018. «È stata una degna chiusura di una bella annata, e un’ottima partenza per una nuova stagione a tutto tonto - questo il commento dei portacolori B4R al termine della serata - una cena che ha visto più di settanta partecipanti fra nostri tesserati, amici, parenti, simpatizzanti, senza dimenticare anche rappresentanti istituzionali e di altre Scuderie del territorio». Un bel successo in termini quantitativi: «Certamente, pensando che siamo partiti da zero poco meno che un anno fa, e vedere così tanta gente a questa serata non può che riempirci di orgoglio e confermarci ancora una volta che siamo sulla strada giusta, la politica dei piccoli passi e delle cose fatte, magari anche poche, ma fatte bene, paga sempre». Una serata che ha avuto diversi momenti significativi. «La stessa si è aperta con un bel aperitivo, supportato da ottimi stuzzichini, per far venire ai nostri ospiti l’acquolina in bocca. Una volta seduti a tavola la cena vera e propria ha avuto il suo inizio, con le varie portate che si sono susseguite, inframmezzate da momenti dedicati ai riconoscimenti per l’annata 2017».

(© Diario di Biella)