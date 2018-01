Mongrando: anziano derubato di tremila euro

MONGRANDO - Colpo da 3 mila euro ieri, giovedì 25 gennaio, in un'abitazione di Mongrando. Ignoti, approfittando del fatto che il padrone di casa, un uomo di 75 anni, aveva lasciato aperta la porta d'ingresso, sono entrati e, dopo aver messo tutte le stanze a soqquadro, se ne sono andati portandosi via tutti gli oggetti in oro che hanno trovato. E sempre i soliti ignoti sono entrati in azione anche in Frazione Oro, a Trivero. Anche in questo caso a prendere il volo sono stati diversi oggetti preziosi, per un valore non ancora quantificato. Al derubato, un 77enne, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.