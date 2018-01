Gaglianico: salvata donna in grave stato di indigenza

GAGLIANICO - Gli agenti della polizia locale hanno salvato la vita oggi, venerdì 26 gennaio, a una donna di 66 anni, scoprendo nel contempo che viveva in grave stato di indigenza. L'allarme era stato lanciato dai vicini di casa, che da qualche giorno non la vedevano. Un alloggio dignitoso, in via XX Settembre, dove, come hanno scoperto in seguito i poliziotti, mancavano energia elettrica e riscaldamento. Lei, forse imbarazzata all'idea di rivolgersi ai servizi sociali per un aiuto, era lì. Lì al freddo, in ipotermia e senza cibo da giorni. A scaldarle il cuore, gli agenti della polizia locale, che dopo averla soccorsa l'hanno fatta trasportare in ospedale a Ponderano. Un piccolo grande gesto e una vita salvata.