Autolavaggio occupava un lavoratore in nero

BIELLA - Ancora un'azienda biellese sanzionata, dagli carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, per un dipendente non in regola. Il controllo, nel Cossatese, è scattato ieri, venerdì 26 gennaio, a carico di un autolavaggio. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, hanno trovato un soggetto, l'unico, che stava lavorando in nero. I controlli, infatti, hanno evidenziato che non era stato messo sotto contratto. È scattata così la sanzione amministrativa di 1500 euro nei confronti di uno dei soci dell'impresa.