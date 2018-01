Ubriaco entra in un bar e lancia un coltello oltre il bancone

COSSATO - Misterioso episodio questa notte, sabato 27 gennaio, a Cossato. Un 31enne di origini polacche, noto da tempo alle Forze dell'Ordine, è entrato in un bar di via Mazzini, gettando un coltello oltre al bancone e chiedendo alla titolare, una donna di 31 anni, di nasconderlo. Lei, giustamente, ha contattato subito i carabinieri e una pattuglia in pochi minuti è giunta sul posto. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo atto a offendere e ubriachezza molesta, mentre sono in corso accertamenti per risalire all'origine dell'episodio.