Carabinieri: due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Sono due le persone denunciate, nelle ultime ore, per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri. Si tratta di un 53enne che, dopo aver alzato il gomito, si è ripresentato in un bar di Cossato, per poi cercare di allontanarsi al volante di una Toyota, e di un 41enne finito fuori strada, a Cerrione, dopo aver perso il controllo del mezzo. A entrambi gli automobilisti è stata ritirata la patente.