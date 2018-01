Brc continua a vincere: anche Lumezzane va ko

BIELLA - La prima giornata di ritorno è archiviata. Vittoria con bonus 30-15 su Lumezzane, avversario tutt’altro che facile. Determinante ancora una volta il ‘fattore campo’ che riesce a stimolare a dovere l’orgoglio dei gialloverdi, dall’inizio della stagione imbattuti sul proprio terreno. La gara con Lumezzane è stata meno avvincente di quella con Alghero, ma l’assetto degli Orsi al momento del fischio iniziale, era quello delle grandi occasioni: Birchall ha giocato la sua seconda partita con la mischia da lui stesso allenata, all’ala Aldo Incarbone autore di alcune azioni degne di nota. In panchina l’ultimo arrivato: Alessandro Mastrorosa, classe ’98, seconda o terza linea, 187 cm per 92 kg di peso. Ha giocato nelle giovanili del Monopoli con Dario Panaro e dopo una stagione in U18 Elite con la Capitolina, ha indossato la maglia dell’Aquila Rugby (Serie A), squadra con la quale ha iniziato questa stagione. Mastrorosa si trova a Biella per il progetto ‘Grow with rugby’.

LA GARA - Al 6’ la prima occasione di andare ai pali per Biella. Dever fallisce il colpo, ma si fa perdonare al 12’ quando realizza i primi tre punti. La risposta biancorossa è impegnativa: la seconda linea Rossetti realizza cinque punti al 19’ e Lumezzane passa in vantaggio. Buona la reazione biellese: da metà campo, Dever trova la touche nei ventidue avversari. Panaro conquista l’ovale e dalla touche parte il drive fino alla linea di meta. Chtaibi realizza e Dever trasforma. E’ il ventitreesimo minuto. Dieci minuti più tardi la seconda meta gialloverde. Biella è in attacco, Dever prova a segnare in velocità, ma viene bloccato. Ricicla su Musso che apre a Ongarello. Galfione arriva in corsa a sostegno del centro e segna in angolo la seconda meta. Biella fatica a conquistare terreno, ma riesce a rendersi pericoloso in diverse occasioni. La terza meta, opera di Aldo Birchall arriva allo scadere insieme alla trasformazione dei Dever per il parziale di 22-5.

SECONDO TEMPO - Difficile la ripresa. Al 6’ Biella è già in inferiorità numerica per un giallo assegnato a Laperuta. Lumezzane si impossessa dei ventidue avversari fino a segnare con trasformazione al 10’. Lumezzane continua ad attaccare, al 15’ un placcaggio di Ongarello salva una meta quasi fatta. Al 16’, appena rientrato Laperuta, Biella è nuovamente costretto a giocare con un uomo in meno: giallo a Maia. Punizione fischiata davanti ai pali che Cosio viola con facilità alla ricerca del bonus difensivo. Al 19’ l’arbitro espelle il secondo uomo di Edilnol: Eftimie. La gara continua tredici contro quindici e quando le cose si fanno difficili, Biella riesce sempre a dimostrare il massimo. Al 28’ Dever segna la meta del bonus offensivo vicino alla bandierina. Al 38’ altri tre punti grazie a un calcio su punizione. Lumezzane è fermato e la partita è conquistata.

Edilnol Biella Rugby vs Lumezzane 30-15 (22-5)



Marcatori: p.t. 12’ c.p. Dever (3-0); 19’ m. Rossetti n.t. (3-5); 23’ m. Chtaibi tr. Dever (10-5); 33’ m. Galfione n.t. (15-5); 40’ m. Birchall tr. Dever (22-5). s.t. 10’ m. Bandera tr. Cosio (22-12); 17’ c.p. Cosio (22-15); 28’ m. Dever n.t. (27-15); 38’ c.p. Dever (30-15).



Edilnol Biella Rugby: Maia (28’ st Grosso); Galfione, Ongarello, Laperuta, Incarbone (35’ st Piatti); Musso, Dever; Pellanda (cap.) (25’ st Barbera), Birchall (30’ st Mastrorosa), Panaro; Chtaibi, Eftimie; Vaglio Moien (6’ st Zamolo), Gatto (30’ st Romeo), Panigoni (10’ st Zacchero). Allenatore: Andrew Douglas.



Lumezzane: Bandera; Pagnoni (34’ st Bushi), Codinotti, Franceschini, Zaffiro (32’ st Lupatini); Cosio, Smaniotto (19’ st Bonetti); Scanferla (cap.), Pasotti (11’ st Ghizzardi), Bertussi; Rossetti (11’ st Qyra), Scotuzzi; Magli, Corvino (24’ st Cavagna), Seye. A disposizione: Savardi. Allenatore: Francesco Filippini.



Arbitro: sig. Francesco Russo (Mi).



Calciatori: Connor Dever (Edilnol Biella Rugby) 4/7; Andrea Cosio (Lumezzane) 2/5.



Cartellini: 6’ giallo a Laperuta (Edilnol Biella Rugby); 16’ giallo a Maia (Edilnol Biella Rugby); 19’ rosso a Eftimie (Edilnol Biella Rugby).



Punti in classifica: Edilnol Biella Rugby 5; Amatori Alghero 0.



Serie B girone 1 – Serie B girone 1 – 12a giornata: Amatori Alghero - Sondrio 48-24; Cus Milano - Amatori Capoterra 31-12; Edilnol Biella Rugby –Lumezzane 30-15; Monferrato – Lecco 49-5; Piacenza – Amatori & Union Milano 22-5; Amatori Novara – Bergamo 18-25.



Classifica: Monferrato punti 52; Amatori Alghero 48; Edilnol Biella Rugby e Cus Milano 47; Piacenza 34; Amatori Capoterra 33; Lumezzane 30; Sondrio 19; Amatori Novara 16; Amatori & Union Milano 15; Lecco 14; Bergamo 9.