Camilla Pavan è medaglia d’argento nelle senior 1A

BIELLA - Le atlete della Rhythmic School continuano a mietere allori. Un oro, quattro argenti ed un bronzo il bottino del week end.

Si è disputata sabato a Cuneo la prima prova regionale del campionato Silver junior e senior, mentre domenica a Chivasso è andata in scena la prima prova del campionato di specialità Gold. A Cuneo sono scese in pedana Giorgia Testa che con un ottima gara a cerchio e palla si è aggiudicata il primo posto nelle Junior 3C; Carolina Mazzon, Giulia Peritore anche loro artefici di buone prove a corpo libero, cerchio e palla, si sono classificate rispettivamente seconda e terza nelle J3B. Mentre Rebecca Bossotto si è classificata quarta nelle Junior2B con un ottino esercizio al corpo libero ed una performances alla palla con alcuni errori che le hanno precluso il podio. Camilla Pavan si è ben destreggiata con corpo libero e palla ed è medaglia d’argento nelle senior 1A . A Chivasso ha gareggiato Arianna Larice, impegnata nelle specialità fune e nastro, dove ha conquistato due ottimi secondi posti. Arianna Prete ha seguito le atlete in gara a Cuneo, mentre Tatiana Shpilevaya è stata impegnata a Chivasso. Le due tecniche così commentano i risultati ottenuti – le ragazze hanno effettuato delle buone performances, e nonostante abbiano raggiunto i vertici delle classifiche hanno ancora buoni margini di miglioramento. Ora avremo qualche settimana a disposizione, prima delle prossime prove, che dedicheremo a perfezionare ed automatizzare gli esercizi delle varie ginnaste in modo tale da essere pronte al prossimo appuntamento in modo ottimale e tentare di fare ancora meglio.