Carabinieri: salvata un'anziana in difficoltà

BIELLA - Carabinieri e vigili del fuoco hanno salvato ieri, domenica 28 gennaio, un'anziana scivolata in casa. La donna, di 77 anni, trovatasi in difficoltà, nel suo alloggio di via Belletti Bona, a Biella, non riusciva più a rialzarsi. La squadra dei pompieri è riuscita a entrare nell'appartamento e ad aprire un accesso all'ambulanza medicalizzata del 118. In seguito la pensionata è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.