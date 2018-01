Ubriaco al volante finisce fuori strada

OCCHIEPPO I. - Un tasso alcolemico di circa cinque volte superiore al consentito. È quello che aveva in corpo l'automobilista che, nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, è uscito di strada nel Biellese. L'uomo, 41 anni, di Occhieppo Inferiore, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e confiscata l'auto, una Citroen, per la futura vendita all'asta.