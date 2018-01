Simonetti non viene candidato. «Resto a disposizione del Biellese»

BIELLA - Con questo comunicato, Roberto Simonetti commenta la decisione dei vertici della Lega Nord di non candidarlo: «Con profondo rispetto verso tutti coloro che mi hanno da sempre sostenuto nel mio impegno parlamentare, con estrema gratitudine per i militanti della Lega che hanno riproposto la mia riconferma alle prossime elezioni politiche, mi sento in dovere di comunicare personalmente che non farò parte della lista elettorale che sarà presentata nelle prossime ore. Ringrazio il movimento per avermi dato la possibilità di acquisire molte competenze politiche, amministrative ed istituzionali, maturate durante l’esperienza parlamentare vissuta in questi anni, che con costante e crescente impegno continuerò a mettere a disposizione della Lega e del nostro territorio».