PORTULA - Non è ancora stato quantificato il danno subito da un 44enne di Protula che, rientrato a casa, ieri, domenica 28 gennaio, ha trovato tutte le stanze messe a soqquadro. I ladri, inoltre, con un flessibile avevano aperto una piccola cassaforte, in cui si trovavano diversi oggetti d'oro. All'uomo non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.