Tampona un'auto e scappa

COSSATO - Tampona con lo scooter il veicolo che lo precede e, spaventato, si dà alla fuga. Protagonista della vicenda un ragazzino residente nel Biellese Orientale che ieri, domenica, 28 gennaio, in via Mazzini, a Cossato, è andato a sbattere contro la Fiat Punto di un 25enne, di Benna. Preso dal panico è scappato a casa. È stato il padre, in seguito, a riportarlo sul luogo dell'incidente, che non ha causato feriti, dove era già presente una pattuglia dei carabinieri, evitandogli guai peggiori.