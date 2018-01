Il Gipin ha le chiavi della città e promette foto come Cavicchioli

BIELLA - Sabato il Gipin ha preso le ricevuto della città dal sindaco. E ha proclamato che intende passare le due settimane del suo regno a fare «foto, foto, foto a gogo». A che cosa? Alle auto posteggiate senza rispetto per pedoni e disabili, come aveva fatto il primo cittadino quest'estate. Sarà vero? Oppure a Carnevale ogni scherzo vale? (Ma una cosa vale sempre, prima, durante e dopo il Martedì Grasso: tenete le vostre ruote lontane da passaggi pedonali, marciapiedi, fermate bus, posteggi per disabili e non per evitare le multe, ma per rispetto degli altri).