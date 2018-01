Uomo di 44 anni scomparso da casa

LESSONA - Un uomo di 44 anni, padre di tre figli, avrebbe fatto perdere le sue tracce. Ad allertare le forze dell’ordine per le ricerche del caso è stata la moglie, molto preoccupata per il mancato rientro a casa del marito, quando non erano ancora le 15. Uomini dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dell'Arma dei carabinieri si sono recati a Lessona in via Crosa, dove abita l’uomo per organizzare le attività di ricerca.