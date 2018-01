Lessona: 44enne sparisce nel nulla. All'alba riprese le ricerche

BIELLA - Sono riprese all'alba di oggi, martedì 30 gennaio, le ricerche del 44enne di Lessona allontanatosi nel pomeriggio di ieri dalla sua abitazione di via Costantino Crosa. A dare l'allarme era stata la moglie, che non lo aveva visto rientrare a casa. Una scomparsa inspiegabile, che sta impegnando vigili del fuoco e carabinieri. Nelle ultime ore sono stati setacciati non solo i boschi della zona, bensì anche i luoghi dove alcuni conoscenti lo avrebbero visto aggirarsi. Ad adesso, però, nessuna notizia positiva e l'angoscia, per i suoi familiari, aumenta.