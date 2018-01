Minorenni terribili saccheggiano negozi

BIELLA - Sei minori residenti in città sono denunciati dalla Polizia per furto aggravato, in concorso, e porto abusivo di oggetti atti a offendere. È accaduto ieri, lunedì 29 gennaio, al Centro commerciali "Gli Orsi", dove il gruppetto, composto da quattro ragazze e due ragazzi, ha iniziato ad aggirarsi nei negozi. In uno di questi, hanno cercato di sottrarre un paio di scarpe. Il commerciante se ne è accorto e la refurtiva è stata restituita. Sembrava finita lì. Invece no. Uno degli addetti alla sicurezza ha tenuto sotto controllo i giovani e notato che si davano da fare anche in altre rivendite, tanto che alla fine ha richiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti della Volante, giunta sul posto, hanno trovato i sei in possesso di varia refurtiva e di un paio di forbici, usate per staccare le placche anti taccheggio. In tutto sono stati quattro i negozi presi di mira, a cui il maltolto è stato restituito.