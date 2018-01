Ruba rasoi in un supermercato per oltre 100 euro

BIELLA - Computer, rasoi e oro sono finiti nelle mani dei ladri che ieri, lunedì 29 gennaio, hanno colpito un po' ovunque nel Biellese. Da un'abitazione di Biella, di proprietà di un uomo di 42 anni, sono spariti oggetti preziosi. I malviventi non hanno esitato, per farsi strada, ad aprire la porta d'ingresso con un palanchino.

FURTI - A Massazza, invece, si sono introdotti in un alloggio, di una donna di 56 anni, mandando in frantumi una finestra e tutto per rubare un pc. E ancora, sempre ieri, in un supermercato della città, è stato bloccato un 48enne che aveva occultati nello zaino dei rasoi, per un valore di oltre 100 euro.