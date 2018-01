Polizia: arrestato per droga e maltrattamenti

BIELLA - Litiga con la moglie e, all'arrivo della Polizia, ammette di coltivare Cannabis in casa. A finire nei guai, e non è la prima volta, è stato un 43enne. Tornato a casa ubriaco, ieri mattina, lunedì 29 gennaio, ha iniziato a litigare con la compagna, che alla fine, spaventata, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Lui, alla vista delle divise, si è autodenunciato e ha portato gli agenti al piano superiore dell'abitazione, dove c'erano un paio di piante di Cannabis, il materiale necessario alla coltivazione e della marijuana. Per il 43enne si sono aperte le porte del carcere per i reati di coltivazione, detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre che per le minacce rivolte alla moglie.