Lessona: ritrovato l'uomo scomparso

BIELLA - È stato ritrovato vivo, dopo una notte passata all'addiaccio, il 44enne di Lessona, sparito ieri pomeriggio dalla sua abitazione di Lessona. Daniele Muretti, stando alle prime quanto sommarie informazioni, era finito in un dirupo e non era stato in grado di chiedere aiuto. Una lotta contro il tempo quella che ha visto impegnati pompieri, carabinieri e volontari, che alla fine ha pagato i loro sforzi. Poco fa, le unità cinofile, hanno individuato l'uomo, ora trasportato in ospedale. Per la moglie e i figli tante ore di apprensione.