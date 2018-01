«Sfida difficile, l'affronto con coraggio. Per Biella»

BIELLA - «Ho accettato di candidarmi nel collegio uninominale Camera 3 Biella, che comprende i territori della provincia di Biella e quelli della Valsesia, rispettando le indicazioni date dai circoli biellesi e dagli amministratori locali del Pd. Ringrazio tutti gli amici e compagni che hanno chiesto la mia candidatura, e tutti coloro che, numerosi in questi giorni, mi hanno contattato per esprimermi la loro stima. E' una sfida difficile, che affronto con coraggio, fiducia e determinazione. Il Pd in questi anni di governo ha fatto molto su questioni chiave come l'occupazione, il welfare, i diritti, la sicurezza. Ho contribuito a questi risultati, occupandomi di Biella e del biellese dal Senato della Repubblica, soprattutto nella Commissione Lavoro, ma non solo. Sono qui per rivendicare questi risultati e per parlare di futuro». Lo dice la senatrice del Pd Nicoletta Favero, candidata per i dem alla Camera nel collegio uninominale di Biella.

LE PAROLE - «Ora si parte - prosegue Nicoletta Favero -. La campagna elettorale darà modo ai cittadini di scegliere il proprio candidato nelle sfide dei collegi. Conosco bene il territorio, dove vivo e che ho già rappresentato in Senato e sono orgogliosa di affrontare questa sfida. I cittadini premieranno il lavoro svolto dai nostri governi e la forza tranquilla del Pd».