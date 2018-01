Tre anni del nuovo ospedale. Chiamparino domani in visita

BIELLA - Giovedì 1 febbraio è prevista nel nuovo ospedale biellese la visita del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e dell'assessore alla sanità Antonio Saitta. In programma dalle 9,30 la visita al laboratorio di biologia molecolare del Fondo Edo Tempia, all'Hospice e alla Casa della Salute in ospedale. A seguire - in sala convegni - ci sarà la conferenza stampa su "L'Ospedale di Biella. 3 Anni dopo». Si tratta infatti si una giornata dedicata all'anniversario dell'apertura della struttura sanitaria biellese, dopo il trasferimento dal centro cittadino. Farà gli onori di casa il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, Gianni Bonelli.

Nel video, una serie di recenti nostre interviste proprio sul tema dell'anniversario del nosocomio biellese.